O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

alarm durumunu bir üst düzeye çıkardık

ALARM DURUMUNU BİR ÜST DÜZEYE ÇIKARDIK

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ATA" ile saat 14.05'te Elazığ'a geldi

Tarih : 18 Ağustos 2016, 15:27
Puan Ver : Alarm Durumunu Bir Üst Düzeye Çıkardık(0/10)


Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu sabah teröristlerin bombalı saldırısına uğraması nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Başbakan  Yıldırım yaptığı açıklamada, saldırıyı PKK'nın düzenlediğini açıklayarak, "15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe teşebbüsünden sonra FETÖ terör örgütü artık iddiasını yitirmiş, görevi bölücü terör örgütüne devretmiştir" dedi.



Başbakan Yıldırım'a Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik ediyor.








Etiketler: Alarm  Durumunu  Bir  Üst  Düzeye  Çıkardık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER