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Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ATA" ile saat 14.05'te Elazığ'a geldi
Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu sabah teröristlerin bombalı saldırısına uğraması nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada, saldırıyı PKK'nın düzenlediğini açıklayarak, "15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe teşebbüsünden sonra FETÖ terör örgütü artık iddiasını yitirmiş, görevi bölücü terör örgütüne devretmiştir" dedi.
Başbakan Yıldırım'a Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik ediyor.
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