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Alarko Holding son anda vazgeçti, Havaray ihalesi iptal!

ALARKO HOLDİNG SON ANDA VAZGEÇTİ, HAVARAY İHALESİ İPTAL!

Alarko Holding'in Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı ihalesine ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu ihalenin iptal edildiği açıklandı.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 23:50
Puan Ver : Alarko Holding Son Anda Vazgeçti, Havaray İhalesi İptal!(5/10)1

Alarko Holding, Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı ihalesine ilişkin, kendilerine bugün tebliğ edilen yazıda, projede revizyon ihtiyacı doğması nedeniyle söz konusu ihalenin iptal edildiğinin bildirildiğini duyurdu.

"ALARKO EN AVANTAJLI TEKLİFİ VEREN ŞİRKETTİ"

Alarko Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, holdingin bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün açmış olduğu "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren şirket olduğu anımsatıldı.

"PROJEDE REVİZYON İHTİYACI DOĞDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ"

İhale Komisyon kararına karşı 10 günlük itiraz süresi verilmiş bulunduğu, itiraz süresini müteakiben şirketin işveren idare tarafından sözleşme imzalanmak üzere davet edilmesinin beklendiği, söz konusu işe ilişkin teklif bedelinin (KDV hariç) 1 milyar 292 milyon TL olduğu hususlarının daha önce kamuya duyurulduğu belirtilen açıklamada, "İşveren İdarenin tarafımıza bugün tebliğ edilen yazısında, projede revizyon ihtiyacı doğması nedeniyle söz konusu ihalenin iptal edildiği bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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