Spor Toto Süper Ligde Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 11 maç sonra kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde K. Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

13.30'da başlayan maçın ilk yarısında iki takım da karşılıklı ataklar geliştirirken gol sesi çıkmadı. Böylece takımlar soyunma odasında golsüz eşitlikle gitti.

ALEXE 3 PUANI GETİRDİ

İkinci yarıda da karşılıklı ataklar devam ederken eşitliği bozan 79. dakikada geldi. Ceza sahası içine gelen topa kafayı vuran Alexe, Karabükspor'u 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

KARABÜK 12 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Karabükspor puanını 12'ye yükseltirken, Alanyaspor 21 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada