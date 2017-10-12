Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, kariyeri hakkında Sabah'a açıklamalarda bulundu. Love, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun "Milli Takım için aynı kulüpten 3 oyuncu bulamıyorum" sözlerini eleştirdi.

Love, şu ifadeleri kullandı:

"Bizde direkt olarak söyleyebileceğim Emre Akbaba ve Taha Yalçıner var. Bu iki isme haksızlık edilmemesi lazım. Emre'nin nasıl bir oyuncu olduğunu, neler yapabileceğini herkes biliyor. Lucescu'nun da bunun farkında olması gerekir. Taha ise bence bir Milli Takım oyuncusu. Ruhuyla mücadele eden bir isim. Bakıldığında futbolcu bulabiliyorsunuz, yeter ki doğru yere bakın. "

Kaynak: haberinburada