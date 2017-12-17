ALANYASPOR YÖNETİCİSİ: SAFET SUSİC'İN AYRILDIĞI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL
Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, Safet Susic'in takımdan ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı.
Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, teknik direktör Safet Susic'in istifa ettiği söylentilerinin doğru olmadığı bildirdi. Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda hoca değişikliğinin gündemlerinde olmadığını, teknik direktör Susic'den de böyle bir talep gelmediğini vurguladı.
"BAŞKANIMIZ YURT DIŞINDA"
Özçelik, "Hocamızın takımdan ayrıldığı doğru değil. Yönetimin gündeminde de öyle bir durum yok. Eğer hocamızdan resmi teklif gelirse de yönetim olarak değerlendiririz. Zaten başkanımız da yurt dışında." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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