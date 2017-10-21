ALANYASPOR, GÖZTEPE İLE DEPLASMANDA 3-3 BERABERE KALDI
6 golün olduğu karşılaşmada Göztepe, sahasında Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Alanyaspor'a 1 puanı getiren golü 90+3'te Junior Fernandes attı.
Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.
Karşılaşmada gol perdesi, 41. dakikada Jahovic'le açıldı. Göztepe, soyunma odasına 1-0 önde giden taraf oldu.
İKİNCİ YARI 5 GOLE SAHNE OLDU
İkinci yarıda beş gol vardı. İlki, 66. dakikada Efecan Karaca'dan geldi. 72'de Castro, Göztepe'yi yeniden öne geçirdi. 74'te bir kez daha sahne alan Jahovic, farkı 2'ye çıkardı. 87. dakikada Mbilla, skoru 3-2'ye getirdi.
Aydınus, mücadeleye 5 dakika daha ilave etti. 90+3'te Alanyasporlu Junior Fernandes, 3-3 yaptı.
ALANYASPOR 1 PUANI SON ANDA KURTARDI
Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1 öne geçen Göztepe, son dakikalarda yediği iki golle 3-3 berabere kaldı.
Öte yandan Jahovic, gol krallığı sıralamasında 11 gole ulaşarak 9 golü bulunan Gomis'in önüne geçti.
Kaynak: haberinburada
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