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Alanyaspor, Galatasaray'ın Kadro Dışı Bıraktığı Cavanda'ya Talip Oldu
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Alanyaspor, Galatasaray'ın Kadro Dışı Bıraktığı Cavanda'ya Talip Oldu

ALANYASPOR, GALATASARAY'IN KADRO DIŞI BIRAKTIĞI CAVANDA'YA TALİP OLDU

Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken ekiplerinden Alanyaspor, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Luis Cavanda'ya talip oldu. Akdeniz ekibi, transferi kısa sürede bitirecek.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 17:00
Puan Ver : Alanyaspor, Galatasaray'ın Kadro Dışı Bıraktığı Cavanda'ya Talip Oldu(5/10)1

Disiplinsiz tavırları nedeniyle Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Cavanda'nın talibi çıktı.

ALANYASPOR TALİP OLDU

Geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Alanyaspor, Belçikalı sağ bek için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Aslan'ın 26 yaşındaki oyuncunun transferinde bonservis istemeyeceği belirtilirken, transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maçta 713 dakika şans bulan Cavanda, kariyerinde Lazio, Torino ve Trabzonspor formaları giydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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