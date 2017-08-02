ALANYASPOR, GALATASARAY'IN KADRO DIŞI BIRAKTIĞI CAVANDA'YA TALİP OLDU
Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken ekiplerinden Alanyaspor, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Luis Cavanda'ya talip oldu. Akdeniz ekibi, transferi kısa sürede bitirecek.
Disiplinsiz tavırları nedeniyle Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Cavanda'nın talibi çıktı.
ALANYASPOR TALİP OLDU
Geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Alanyaspor, Belçikalı sağ bek için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Aslan'ın 26 yaşındaki oyuncunun transferinde bonservis istemeyeceği belirtilirken, transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maçta 713 dakika şans bulan Cavanda, kariyerinde Lazio, Torino ve Trabzonspor formaları giydi.
Kaynak: haberinburada
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