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Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Özçelik: Babel'in Cezasının İndirilmesi Adaletsizliktir

ALANYASPOR FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU ÖZÇELİK: BABEL'İN CEZASININ İNDİRİLMESİ ADALETSİZLİKTİR

Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Özçelik, Beşiktaşlı Babel'e verilen cezanın 1 maça indirilmesine tepki göstererek, "Böyle adalet olur mu? Türk futbolu böyle nasıl gelişecek?" dedi.

Tarih : 28 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Özçelik: Babel'in Cezasının İndirilmesi Adaletsizliktir(7/10)3

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Beşiktaşlı Ryan Babel'in cezasının 1 maça düşürülmesine tepki gösterdi. Türk futbolunda alınan garip kararları anlamakta güçlük çektiklerini belirten Özçelik, "Beşiktaşlı Ryan Babel Gençlerbirliği maçında rakibine sert bir hareket yaptı ve doğrudan kırmızı kart gördü. Disiplin kurulu da bu futbolcuya 2 maç ceza verdi. Buraya kadar her şey normal ama gariplikler bundan sonra başlıyor.

"HAFTA BOYU BABEL'SİZ BEŞİKTAŞ'A ÇALIŞTIK"

"Caner Erkin'e 6 maç ceza verilmesinin hemen ardından Babel'in cezası 1 maça indiriliyor. Dünyanın her yerinde bu hareketin cezası 2 maçtır. Federasyonun bir kurulu doğru bir karar verirken, diğer bir kurulu ince bir ayar yapıyor ve cezayı 1 maça düşürüyor. Hafta boyu teknik ekibimiz Babel'siz bir Beşiktaş'ın taktiğini çalışırken, maçın hemen arifesinde ter idmanı yaparken taktik değişecek ama yeterli zaman yok. Anadolu kulüpleri bu tür durumlarda tahkime başvurduğu zaman direkt ret cevabı geliyor. Büyük kulüplere ise her zaman bir indirim var. Böyle adalet olur mu? Türk futbolu böyle nasıl gelişecek?" dedi."ANADOLU KULÜBÜ OLMAK ÇOK ZOR"Son haftalarda hemen her maçta hakemlerin bir ya da iki penaltılarını es geçtiğini savunan Özçelik, "Başakşehir maçında Serkan Çınar genelde iyi bir yönetim göstermesine rağmen net bir penaltımızı vermedi. Attamah'ı kırmızı kartla atamadı. Son Göztepe maçında Fırat Aydınus iyi maç yönetmesine rağmen penaltımızı yine vermedi. Daha önceki maçlarda da çok penaltı pozisyonu var ama o kadar geriye gitmek istemiyorum. Penaltı mağduriyetlerimizin üstüne bir de Babel mağduriyeti ortaya çıktı. Anadolu kulübü olmak çok zor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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