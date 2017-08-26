ALANYA'DA SKOR SON DAKİKADA BELİRLENDİ
Süper Lig'in 3. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
EMRE AKBABA SKORU BELİRLEDİ
Kardemir Karabükspor maçın 29'uncu dakikasında Fofana'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Aytemiz Alanyaspor bu gole Emre Akbaba'nın 90+2. dakikada karşılık verdi. 1-1
Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor ilk puanını alırken, Kardemir Karabükspor puanını 5 yaptı.
Kaynak: haberinburada
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