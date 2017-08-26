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ALANYA'DA SKOR SON DAKİKADA BELİRLENDİ


Alanya'da skor son dakikada belirlendi
Tarih : 26 Ağustos 2017, 02:20
Puan Ver : Alanya'da Skor Son Dakikada Belirlendi(7/10)3

Süper Lig'in 3. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

EMRE AKBABA SKORU BELİRLEDİ

Kardemir Karabükspor maçın 29'uncu dakikasında Fofana'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Aytemiz Alanyaspor bu gole Emre Akbaba'nın 90+2. dakikada karşılık verdi. 1-1

Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor ilk puanını alırken, Kardemir Karabükspor puanını 5 yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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