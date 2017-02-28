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Alanya'da Öğretmen Hakkında Cinsel İstismar Davası
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alanya'da öğretmen hakkında cinsel istismar davası

ALANYA'DA ÖĞRETMEN HAKKINDA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde sınıf öğretmeni 63 yaşındaki K.D. hakkında 2 yıl önce 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

Tarih : 28 Şubat 2017, 15:23
Puan Ver : Alanya'da Öğretmen Hakkında Cinsel İstismar Davası(9/10)10


ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde sınıf öğretmeni 63 yaşındaki K.D. hakkında 2 yıl önce 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü, istismar suçunun bilirkişi raporlarında sabitlendiğini öne sürerken, öğretmenin avukatının mahkemeye başarı belgesi sunmasını eleştirdi. Güllü, "Kişinin akademik olarak başarılı olması onun bir istismarcı olmayacağı anlamına gelmez" dedi.



Alanya'da bir ilkokulda öğrenim gören 7 yaşındaki kız çocuğu, 2 yıl önce annesine "Öğretmenim beni ağzımdan öpüyor" dedi. İlk başta kızlarının şikayetine anlam veremeyen aile, dizi izledikleri sırada bir öpüşme sahnesinde kızlarının, "Anne böyle öpüşmek iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? İşte beni kucağını alıp böyle yapıyor" demesi üzerine harekete geçti. Aile, sınıf öğretmeni K.D. hakkında suç duyurusunda bulundu ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet etti. Sınıfından başka bir kızı da taciz ettiği öne sürülen öğretmen hakkında diğer aile de şikayetçi oldu. K.D. bu süreçte emekli oldu. Şikayetler sonrası geçen yıl 29 Ocak'ta gözaltına alınan K.D., 10 gün tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



 



kaynak:haberler








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