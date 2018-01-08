ALANYA'DA OCAK AYINDA DENİZE GİDEN TATİLCİNİN ÖRGÜ KEYFİ
Antalya'nın Alanya ilçesinde ise güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girip güneşlendi. Güneşin keyfini çıkaran bir tatilci örgüsünü örerken güvercinlerin ilgi odağı oldu
Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, Antalya'nın Alanya ilçesinde ise güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girip güneşlendi.
HAVA SICAKLIĞI 17 DERECE
Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı.
ŞEZLONGLAR DOLDU
Ocak ayının gelmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi.
PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR GÜNEŞLİ
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede perşembe gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir hava beklendiği öğrenilirken, hafta sonu ise yağışın etkili olmasının tahmin edildiği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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