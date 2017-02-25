

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde dün sabah, 9 sokak kedisinin yerde hareketsiz yattığını, 1 köpeğin de yerde kıvrandığını fark eden hayvanseverler durumu yetkilere haber verdi. İhbar üzerine gelen Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri zehirlendiği düşünülen kedileri poşete koyarak aldı. Köpek ise çevredekilerin yoğurt ve ayran verip kusturması sonrası kurtarıldı.



PROTESTO EDİLECEK



Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, bu olayı yetkilere iletmelerine rağmen 4 saat içerisinde gelen olmadığını savunarak, "Bunun üzerine bir de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nü aradım ve 'Biz ilgilenmiyoruz' dediler. Sonrasında belediye işçileri gelerek kedileri poşete koyup götürdü. Ama kedilerin ölümünü araştıracak veteriner hekimin gelmesi lazımdı. Bu durumu tüm hayvanseverler olarak protesto edeceğiz" dedi.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK



Denizli'de oturan Dünya Kedi Irkları Başkanı Mehmet Emin Hocaoğlu ise olay nedeniyle Alanya'ya suç duyurusunda bulunmak için geleceğini söyledi. Bu olayın takipçisi olacağını belirten Hocaoğlu, "Çünkü insanlar artık kolay kolay bir canlıya kıymamalı. Bir kedi ve köpek öldürüldüğünde 'hiçbir şey olmuyor' diye düşünmemeli. Bunu yapanların gerekli cezaya çarptırılması için çalışacağım" diye konuştu.











kaynak:hürriyet