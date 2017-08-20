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Alanya Teleferiği Hizmete Başladı

ALANYA TELEFERİĞİ HİZMETE BAŞLADI

Alanya'nın 37 yıllık teleferik hasreti son buldu. Alanya Kalesi'nin Ehmedek Kapısı ile Damlataş Sosyal Tesisleri arasında yapılan teleferiği, yolcu taşımaya başladı.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : Alanya Teleferiği Hizmete Başladı(6/10)2

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 37 yıl önce gündeme gelen ancak çeşitli nedenlerle hayata geçemeyen teleferik, 5 yıl süren bir çalışmanın ardından hizmete girdi. Teleferik 900 metrelik hatta, 17 kabinle hizmet veriyor.

"RESMİ AÇILIŞ KURBAN BAYRAMI'NDAN SONRA"

Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, teleferiğin resmi açılışını Kurban Bayramı sonrasında yapmayı planladıklarını söyledi. Alanya Kalesi'ne teleferikle çıkılmaya başlandığını anlatan Cumbul, "Yolcular buradan hem Kleopatra plajını hem de güneşin batışını izleyebilecekler." dedi.

İlçede teleferiğin kolay yapılmadığını dile getiren Cumbul, tarihi sit alanı nedeniyle izin alma sürecinin 5 yılı bulduğunu bildirdi. Cumbul, "Sonunda oldu ve güzel oldu. Doğaya, tarihe dikkat ediyoruz. Onu bozduktan sonra bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden pek çok şeyi havadan helikopterle yaptık." diye konuştu.

"GÜNLÜK 12 BİN KİŞİ TAŞIYACAK"

Teleferiğin tanıtım yapılmadan açılmasına rağmen gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydeden Cumbul, teleferiğin saatte bin 500, günlük 12 bin kişilik kapasitesinin bulunduğunu belirtti.

Kapasitenin yüzde 35'ini kullanmayı düşündüklerini ifade eden Cumbul, "Daha fazla olursa Alanya Kalesi'nde sıkışıklık olabilir ama yoğunluk saatinde misafirlerimizin beklememesi bizim için önemli. Zaten yolcu otobüslerinin ve yüksek tonlu araçların kaleye çıkması yerine, insanlar teleferikle taşınacak. Böylece doğa ve tarih daha iyi korunacak." dedi.

"TANITIMIMIZA TELEFERİĞİ DE EKLEYECEĞİZ"

Alanya Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise gelecek yıl 30'dan fazla fuara katılacaklarını söyledi.

Fuarlarda Alanya'nın doğası, tarihi ve kültürünü anlatacaklarını bildiren Dahaoğlu, "Artık tanıtımımıza teleferiğimizi de eklemek istiyoruz. Teleferik dünyanın önde gelen yerlerinde mevcut. Bizdeki de daha ilk gününde büyük ilgi gördü. Buraya düzenlenecek turlarla Alanya ve Türkiye'mize bir değer katılacaktır. Bu daha fazla müşteri ve memnuniyeti beraberinde getirecektir." değerlendirmesine bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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