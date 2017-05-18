Remedy Entertainment'in geliştirdiği, Microsoft'un yayınladığı Alan Wake satıştan çekiliyor! Oyunu satın almak için çok az bir süre kaldı.



Remedy Entertainment'in geliştirdiği, Microsoft'un yayınladığı Alan Wake satıştan çekiliyor! Oyunu satın almak için çok az bir süre kaldı.



Remedy Entertainment‘in geliştirdiği, Microsoft'unyayınladığıAlan Wakesatıştan çekiliyor! Evet yanlış duymadınız. Oyun satıştan çekiliyor. Firma yaptığı açıklama ileXbox 360ve PCplatformlarında bulunan oyunun Xbox Liveve Steam'denkaldırılacağını, satış noktalarından ise toplatılacağını duyurdu.



Satıştan çekilme nedeni olarak ise oyunda yer alan müziklerin teliflerinde yaşanan sıkıntı gösterildi. Oyunda yer alan müziklerin telif hakları dolduğu için firma yasal bir yükümle karşılaşmamak için oyunu satıştan çekme yoluna gitti. Lisans anlaşmaları yeniden yapılana kadar oyun satışa kapanacak. Bu sürecin ne kadar süreceği ise bilinmiyor.



Alan Wakeve eklentileri satıştan kaldırılırken, spin-off oyunu Alan Wake's American Nightmareise bu sorundan etkilenmeyecek. Zira bu oyunun lisans sorunları zamanında çözülmüş durumda. Oyunu daha önce satın almış olanlar veya kütüphanelerine eklemiş olanlar ise bu olanlardan etkilenmeyecek.



Remedy Entertainment, oyunu 15 Mayısitibariyle satıştan çekecek. Saat farklılıklarından ötürü oyunu satın almak için kısa bir süreniz var. Oyunun Steam sayfasında ve Xbox Live sayfasında yüzde 90indirime gidildi. Böylelikle Alan Wake‘yi Steam'den 4,90 TL'den satın alabilirsiniz.



Galaxy Note 7R Türkiye'de satılacak mı?