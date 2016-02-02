

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Cizre'de operasyonların bir iki gün içinde, Sur'da da birkaç hafta içinde biteceğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ala, şunları söyledi:



"SIRP KESKİN NİŞANCI SPEKÜLASYON"



Sırp keskin nişancılar olduğu spekülasyondur. Uyruk açıklamıyoruz. Yanıbaşımızdaki Suriye'nin durumu ortada. Oradan geçişler olabiliyor. Ama Türkiye'nin uluslararası ilişkileri de dikkate alınarak açıklamalar yapıyoruz" diye konuştu.



CİZRE'DE AMBULANS GÖNDERİLMEDİĞİ İDDİASI



Söylenen yere defalarca ambulans gönderildi. Belediyenin ambulansı ayrıca gönderildi ama oradan çıkıp gelen olmadı. Bütün ambulanslara ateş edildi. Ambulansa ulaşılması mümkün değil, çıkıp gelmediler. O barikatlardan, ateşten gidemedi. Sonra da açıklamalardan ortaya çıkıyor ki... Aslında şöyle bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Gerçeği kurnazlıklarla ortadan kaldıramazsınız. Cizre'de olup biten terörle mücadeledir.