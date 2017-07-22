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Alaçatı'daki Restoranın Sahibinin Avukatı: Terim'in Alkollü Olduğu Her Halinden Belliydi

ALAÇATI'DAKİ RESTORANIN SAHİBİNİN AVUKATI: TERİM'İN ALKOLLÜ OLDUĞU HER HALİNDEN BELLİYDİ

Alaçatı'da Yüzevler Kebap'ın sahibinin avukatı, "Fatih Terim müvekkilim Selahattin Aydoğdu'yu tehdit etti. Alkollü olduğu her halinden belli olan Terim, iki damadıyla restoranı bastı." dedi.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 14:10
Puan Ver : Alaçatı'daki Restoranın Sahibinin Avukatı: Terim'in Alkollü Olduğu Her Halinden Belliydi(10/10)6

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Adana Demirspor eski başkanı Selahattin Aydoğdu arasında Alaçatı'da yaşanan kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Yüzevler Kebap adlı restoranda büyük bir arbede yaşanıyor. Fatih Terim ve damatları mekana giriyor. Müşteriler panikle olay yerinden kaçıyor. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası Terim, damatları Ahmet Baran Çetin ile Volkan Bahçekapılı restorandan hızla ayrılıyor. Terim olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Edepsiz bir teklif aldım ve gereğini yaptım. Babası tarafından bana emanet edilmiş bir kadından bahsediyoruz. Damadım Ahmet'in ablasına hakaret ve taciz var. Yine olsa yine yaparım" demişti.

"TERİM'İN ALKOLLÜ OLDUĞU HER HALİNDEN BELLİYDİ"

Selahattin Aydoğdu'nun avukatı Koray Battal, Fatih Terim'in sözlerine şöyle cevap verdi: "Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu'yu tehdit etti. Alkollü olduğu her halinden belli olan Terim, Bodrum'dan Alaçatı'ya gelerek; iki damadı, bir koruması ve damadının mekanından bazı kişilerle, müvekkilin restoranını bastı. Aydoğdu ve çalışanlarına saldırdı."

ARADAKİ BÖLME YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKMIŞTI

Gündeme bomba gibi düşen kavga, Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in 'Beeves Steak House' restoranı ile Selahattin Aydoğdu'nun sahibi olduğu 'Yüzevler Kebap' arasındaki bölme nedeniyle çıkmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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