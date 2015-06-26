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ALAATTİN ÇAKICI'NIN ÜVEY OĞLU:KUZEY IRAK'TA 1500 KİŞİYİ VURDUM


ALAATTİN ÇAKICI'NIN ÜVEY OĞLU:KUZEY IRAK'TA 1500 KİŞİYİ VURDUM
Tarih : 26 Haziran 2015, 14:40
Puan Ver : Alaattin Çakıcı'nın Üvey Oğlu:Kuzey Irak'ta 1500 Kişiyi Vurdum(8/10)10


Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu, Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, adliyeye sevk edildi. Şubeye getirilişinde basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusuna sinirlenen Onur Özbizerdik, adliyeye gidişinde de benzer bir soruya soğukkanlı bir şekilde "Kuzey Irak'ta bin 500 kişiyi vurdum" cevabını verdi. Poliste verdiği ifadesinde kavga ettiğini ancak ateş etmediğini söyleyen Onur Özbizerdik'in başka biri adına tutulmuş odada kaldığı 5 yıldızlı otel hakkında da işlem yapılacağı öğrenildi.








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