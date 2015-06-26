

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu, Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, adliyeye sevk edildi. Şubeye getirilişinde basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusuna sinirlenen Onur Özbizerdik, adliyeye gidişinde de benzer bir soruya soğukkanlı bir şekilde "Kuzey Irak'ta bin 500 kişiyi vurdum" cevabını verdi. Poliste verdiği ifadesinde kavga ettiğini ancak ateş etmediğini söyleyen Onur Özbizerdik'in başka biri adına tutulmuş odada kaldığı 5 yıldızlı otel hakkında da işlem yapılacağı öğrenildi.