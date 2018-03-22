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ALAATTİN ÇAKICI LİDERLİĞİNDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 27 GÖZALTI


Alaattin Çakıcı Liderliğindeki Suç Örgütüne Operasyon: 27 Gözaltı
Tarih : 22 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Alaattin Çakıcı Liderliğindeki Suç Örgütüne Operasyon: 27 Gözaltı(9/10)5

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenledi.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde 33 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

SİLAH VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve fişek ile telsiz ele geçirildi.

6 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Polis ekipleri gözaltına aldığı 27 kişiyi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

6 kişinin yakalanması için operasyonun bazı adreslerde devam ettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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