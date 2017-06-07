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alaattin çakıcı, kırıkkale f tipi cezaevi'ne nakledildi

ALAATTİN ÇAKICI, KIRIKKALE F TİPİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Bolu F Tipi Cezaevi'nde tutulan Alaattin Çakıcı, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:30
Puan Ver : Alaattin Çakıcı, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ne Nakledildi(5/10)3


Geçen yıl 15 Temmuz'da Edirne'den Bolu F Tipi cezaevi'ne nakledilen Çakıcı, sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gördü. Mart ayında kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde bağırsak fıtığı operasyonu geçiren Çakıcı, bir süre hastanede yataklı tedavi gördükten sonra taburcu edildi.



Çakıcı, geçen hafta yine aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Avukatları aracılığıyla sağlık sorunları nedeniyle başka bir cezaevine nakledilmesi için istekte bulunan Çakıcı'nın, Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ndeki cezaevine sevk edilmesine karar verildi. Çakıcı, dün akşam geç saatlerde hastanede tekrar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.



 



kaynak:milliyet








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