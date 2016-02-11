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ALA: CİZRE'DE OPERASYONLAR BİTTİ


ALA: CİZRE'DE OPERASYONLAR BİTTİ
Tarih : 11 Şubat 2016, 14:57
Puan Ver : Ala: Cizre'de Operasyonlar Bitti(7/10)4


Ala, saldırıya uğrayan Yeni Akit gazetesini ziyaretinin ardından gazetecilerin terör operasyonlarına ilişkin sorusunu yanıtladı.



Cizre'deki operasyonların sona erdiğini belirten Ala, şu bilgileri verdi:

"Bugün operasyonlar biraz önce bitti, Cizre'de operasyonlar sona erdi çok başarılı bir biçimde. Ama bundan sonra yine arama tarama faaliyetleri devam edecek. Sokağa çıkma yasakları bir müddet daha Silopi'de olduğu gibi devam ettirilecek. Çünkü tuzaklamalar var, bilinmeyen bazı bölgelerde insanlarımıza zarar verebilecek mayınlamalar olabilir. Yine çukurların kapatılması, bariyerlerin kaldırılması biraz zaman alabilir. Ancak bugün öğle itibarıyla tamamen alandan bu meseleler bertaraf edilmiş yani teröristler ve alana hakimiyet kurulmuştur. Dediğim gibi arama, tarama faaliyetlerinin devam edebilmesi için ve vatandaşlarımızın Cizre'ye girdiklerinde zarar gelmemesini sağlayıcı tedbirlerin tam olarak alınması için biraz daha sokağa çıkma yasağı devam edecek. Operasyonel faaliyetler bugün öğle itibarıyla sona erdi."








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