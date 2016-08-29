

Al Ahli CEO'su ve Yardımcı Başkanı Saeed Obaid, Moussa Sow'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle alakalı olarak açıklama yaptı.







Ülke basınına konuşan Saeed Obaid, kendisine yöneltilen "Moussa Sow takımdan ayrılmak istiyor mu? Türk medyası, Fenerbahçe ile anlaştığınızı yazıyor, doğru mu?" şeklindeki soruya, "Moussa Sow, kariyerine Al-Ahli'de devam edecek. Moussa'dan takımdan ayrılmak istediğine dair herhangi bir talep bize gelmedi. Türk medyasında çıkan haberler ne diyor bilemiyorum ama Fenerbahçe ile Moussa Sow konusunda bir anlaşmamız yok." cevabını verdi.