Akıllı telefonunu hem bilgisayar hem telefon olarak kullanmak isteyenler için ikisi bir arada çözüm Akyumen Holophone ile artık mümkün oluyor.



Genelde üreticiler iki işletim sisteminin bir arada bulunmasından hoşnut olmazlar ve bu doğrultuda bir üretim yapmayı düşünmezler. Ama Akyumen Holophone ile bu doğrultuda çözüm isteyen kullanıcılara yönelik bir ürünle gelmeye hazırlanıyor.



Firmadan gelen bilgilere göre Akyumen Holophone 7 inç boyutuna sahip bir ekranla gelirken hem telefon hemde bilgisayar gibi kullanmaya olanak sağlıyor. Cihaz Android 5.0 ve Windows 10 sürümleri bir arada kullanıcıya sunuyor olması en önemli özelliği olarak gösteriliyor.



7 inç ekran Android kullanımı için oldukça rahat olurken, Windows 10 kısmında bazı sorunlar çıkarabiliyor. Bu gibi sorunlar için firma ürüne projeksiyon özelliği eklemeyi unutmamış. Ve en önemli özellik ise kablosuz klavye ve mouse destekliyor olması.



Cihazın donanımına bakacak olursak 4 çekirdekli ve 1.8GHz saat hızında çalışan Intel Atom x5-Z8300 işlemci ve 500MHz hızında entegre Intel grafik birimi ile cihaza güç sağlanıyor. 4GB RAM ile iyi bir performans vaat ederken 128GB hafıza kapasitesi oldukça iyi bir alan sunuyor. Arka kısımda 13MP kamera ile gelirken, öz çekim için 5MP bir kamera tercih edilmiş. Cihazın en önemli eksisi 2910mAh kapasiteli batarya ile büyük ekranda sorunlar yaşatabilecek potansiyeli olması.



Akyumen Holophone, 750$ fiyat ile kullanıcıya ulaşıyor. Ama daha etkili bir paket almak isteyenler için bluetooth hoparlör, oyun kontrolcüsü ve batarya standından oluşan paket ise 950$ olarak belirlenmiş. Cihazın çıkış tarihi için ise 1 Eylül olarak gösteriliyor.