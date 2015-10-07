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AKTÜTÜN'E SIZMAYA ÇALIŞAN 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


AKTÜTÜN'E SIZMAYA ÇALIŞAN 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 07 Ekim 2015, 17:08
Puan Ver : Aktütün'e Sızmaya Çalışan 10 Terörist Öldürüldü(0/10)


Hakkari'nin Şemdinli bölgesindeki sızma girişimi son anda engellendi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Hudut Tabur Komutanlığı unsurlarına, üç ayrı bölgeden eş zamanlı olarak bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan sızma girişimi, ateş destek vasıtaları ve birliklerimiz tarafından önlenmiş, saldırı sonucunda 10 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, terörist dinlemelerinde kayıplarının daha fazla olduğu yönünde ifadeler tespit edilmiştir." denildi.








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