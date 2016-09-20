AKTARLARDA 38 ÜRÜNÜN SATIŞI YASAKLANDI!
Sağlık Bakanlığı, bilinçsiz kullanımı şifa vermek yerine damar tıkanıklığına, zehirlenmeye, hatta ölüme bile neden olan 38 ürünün satışına yasak getirdi.
Sağlık Bakanlığı, bilinçsiz kullanımı şifa vermek yerine damar tıkanıklığına, zehirlenmeye, hatta ölüme bile neden olan 38 ürünün satışına yasak getirdi.
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