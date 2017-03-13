4K görüntü kaydeden aksiyon kameraları ve benzeri cihazlar için optimum performans sunan Kingston Gold serisi microSD UHS-I Speed Class 3 ürünler satışa sunuldu.



4K görüntü kaydeden aksiyon kameraları ve benzeri cihazlar için optimum performans sunan Kingston Gold serisi microSD UHS-I Speed Class 3 ürünler satışa sunuldu.



Kingston , microSD UHS-I Speed Class 3 (U3) kartının yeni Gold serisi sürümünü duyurdu. Yeni ürün; performansı ve boyutuyla GoPro gibi aksiyon kameraları veya drone'lar gibi 4K görüntü kaydeden cihazlar için ideal bir çözüm sunuyor.



microSD UHS-I U3, saniyede 30 kare 4K video ve saniyede 120 kare 1080P HD kalitesinde görüntü çekerken olağanüstü performans gösteriyor. Su geçirmeyen, şok ve titreşimlere karşı dayanıklı olan kart; 16GB, 32GB ve 64GB kapasite seçenekleriyle her çeşit deneyimi kaydetmek için yeterli yer sunuyor.



16 GB seçeneği için 49,90 TL, 32 GB seçeneği için 96,90 TL ve 64 GB seçeneği için 199,90 TL tavsiye edilen KDV dahil tüketici fiyatlarıyla satışa sunulan microSD UHS-I U3, ömür boyu garanti ve efsanevi Kingston güvenilirliğiyle geliyor.



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