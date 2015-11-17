AKŞENER'LE İLGİLİ BOMBA İDDİA
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, “Hanımefendi biraz dinlenecek” diyerek 1 Kasım'da milletvekili adayı göstermeyerek üstünü çizdiği Meral Akşener'in bugün basın toplantısı düzenleyerek genel başkanlık için adaylığını açıklayabileceği iddia edildi.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Bahçeli'nin değişmesi gerektiğini öne süren muhaliflerin bu hafta 'tüzük değişikliği kurultayı' çağrısı yapacağı belirtiliyor.
Akşener'in adaylık çalışmalarını yürütmek için Ankara'da Turan Güneş Bulvarı'nda ofis baktığı iddia ediliyor.
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