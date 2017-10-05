Beşiktaş, Brezilyalı Dudu İçin 10 Milyon Euro Önerdi
İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti

Akşener'in Yol Arkadaşı Özdağ: Partimiz Ülkücü Değil, Yüzde 100'ün Oyuna Talibiz

AKŞENER'İN YOL ARKADAŞI ÖZDAĞ: PARTİMİZ ÜLKÜCÜ DEĞİL, YÜZDE 100'ÜN OYUNA TALİBİZ

Meral Akşener ile birlikte yeni parti çalışması içinde olan Prof.Dr. Ümit Özdağ, kuracakları partinin ülkücü bir parti olmayacağını belirterek "Yüzde 100'ün oyuna talibiz" dedi.

Tarih : 05 Ekim 2017, 23:40
Puan Ver : Akşener'in Yol Arkadaşı Özdağ: Partimiz Ülkücü Değil, Yüzde 100'ün Oyuna Talibiz(6/10)2

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katılan Ümit Özdağ, Meral Akşener liderliğindeki yeni partilerine dair açıklamalarda bulundu.

"PARTİMİZ ÜLKÜCÜ BİR PARTİ DEĞİL"

Özdağ, "Ülkücü gömleğinizi çıkardınız mı?" sorusunu ise, "Hayır, ben Türk milliyetçisiyim. Hiçbir zaman Türk milliyetçisi olmaktan vazgeçmedim. Yeni Parti ülkücü bir parti değil. Ama bu benim siyasi kimliğimden vazgeçtiğim anlamına gelmiyor. Bugün Türkiye çok ağır şartlar içinde ve bu şartlar, bütün vatanseverlerin aynı yerde birleşmesini gerektiriyor. Hepimizin siyasal anlamda ayrı referansları olabilir ama bir yerde birleşiyoruz, o da Mustafa Kemal Atatürk" şeklinde cevapladı.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"YÜZDE 50'YE DEĞİL, YÜZDE 100'E TALİBİZ"

Kendimizi MHP'den, CHP'den veya AKP'den farklılıkla tanımlamıyoruz. Kendimizi kendimiz olarak tanımlıyoruz. Ayrışan, ayrıştırılan, yorgun bir Türk milleti var. Biz bu milletin yeniden bir millet olduğunu hatırlamasını istiyoruz. Onun için "Yüzde 50'ye değil, yüzde 100'e talibiz" diyoruz. Bu yüzde 100 kardeş. Bu yüzde 100 ne bir çatışmaya, ne bir gerilime sürüklenmemeli. Bu yüzde 100, bir millet olduğunu tekrar hatırlamalı. Zaten dar zeminde bir ideolojik temeli savunmuyoruz. Ama bir fikri temelimiz var. Meseleye ülkeyi kuran Meclis'in ruhuyla yaklaşıyoruz. O Meclis'in tamamı vatanını seven insanlardan oluşuyordu. Ülkemiz ağır bir süreçle karşı karşıya, onun için yüzde 100'e hitap etmeyi ve yüzde 100'le birlikte çalışmayı arzu ediyoruz.

"BİZ BİR ÇİZGİ KOYDUK, BU ÇİZGİNİN ÖBÜR TARAFINDA FETÖ VAR"

Yeni Parti milli merkezde olan bir parti. Yani merkezin sağında ve solunda olan, bütün vatanseverleri çatısı altında toplamayı hedefleyen ve hepsini partiye davet eden bir anlayışa sahibiz. Biz bir çizgi koyduk; bu çizginin öbür tarafında FETÖ var. Bir başka çizgi koyduk; onun da öbür tarafında PKK var. Bunun dışında, daha önce bütün siyasi partilere oy vermiş olanlar ve siyasete hiç karışmamış olanların hepsi yeter ki Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinde ve milletimizin değerlerinde birleşsinler, biz herkesi bu partiye davet ettik. Bu davetimiz kabul gördü ve şimdi böyle bir kurucular heyetiyle Türk toplumunun önüne çıkmaya hazırlanıyoruz. Sadece kurucularla değil, illerde de, ilçelerde de kurucular ekibi görülecek. AKP'li de var, CHP'li de var, Barış Parti'li de var, Vatan Parti'li de var; bütün partilerden insanlar var. Bunu Türkiye görecek.

"BU PARTİ TUTTU"

Bir parti kuruluyor ve bu partiyi halk kuruyor. Bu parti tuttu. Bu partinin tuttuğunu ve çok hızlı bir şekilde yükseldiğini daha parti resmen kurulmadan hem halk içinde hem anketlerde hem de iktidarın korkusundan görüyoruz

"ORTAYOLCU BİR SÖYLEM İZLEMİYORUZ"

Ortayolcu bir söylem izlemiyoruz, milli merkezli bir söylem izliyoruz. AKP'nin bir Batı projesi olduğunu da biz söylemiyoruz, onunla birlikte yürüyen yol arkadaşları söylüyorlar.

"BABAMLA HEP GURUR DUYDUM"

"Babanız Muzaffer Özdağ, 27 Mayıs darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi'ndeki isimlerden biriydi. Bir darbecinin oğlu olmak nasıl bir duygu? Babanızı darbeci olarak görüyor musunuz?" sorusunu yanıtlarken rahatsızlık duyduğu gözlenen Özdağ, "Bugün beni buraya davet ederken Yeni Parti'yi konuşacağımızı söylediniz. Yeni Parti ile ilgili bir programın böyle kişisel bir soruyla bitmesini arzu etmezdim. Ben babamla hep gurur duydum. Babam gerçekten çok iyi bir Türk subayıydı. 27 Mayıs'ı doğru bulduğu için o sürecin içerisinde yer aldı" şeklinde açıklamada bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Akşener  İn  Yol  Arkadaşı  Özdağ  Partimiz  Ülkücü  Değil  Yüzde  100  Ün  
Oyuna  Talibiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER