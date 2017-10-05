Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katılan Ümit Özdağ, Meral Akşener liderliğindeki yeni partilerine dair açıklamalarda bulundu.

"PARTİMİZ ÜLKÜCÜ BİR PARTİ DEĞİL"

Özdağ, "Ülkücü gömleğinizi çıkardınız mı?" sorusunu ise, "Hayır, ben Türk milliyetçisiyim. Hiçbir zaman Türk milliyetçisi olmaktan vazgeçmedim. Yeni Parti ülkücü bir parti değil. Ama bu benim siyasi kimliğimden vazgeçtiğim anlamına gelmiyor. Bugün Türkiye çok ağır şartlar içinde ve bu şartlar, bütün vatanseverlerin aynı yerde birleşmesini gerektiriyor. Hepimizin siyasal anlamda ayrı referansları olabilir ama bir yerde birleşiyoruz, o da Mustafa Kemal Atatürk" şeklinde cevapladı.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"YÜZDE 50'YE DEĞİL, YÜZDE 100'E TALİBİZ"

Kendimizi MHP'den, CHP'den veya AKP'den farklılıkla tanımlamıyoruz. Kendimizi kendimiz olarak tanımlıyoruz. Ayrışan, ayrıştırılan, yorgun bir Türk milleti var. Biz bu milletin yeniden bir millet olduğunu hatırlamasını istiyoruz. Onun için "Yüzde 50'ye değil, yüzde 100'e talibiz" diyoruz. Bu yüzde 100 kardeş. Bu yüzde 100 ne bir çatışmaya, ne bir gerilime sürüklenmemeli. Bu yüzde 100, bir millet olduğunu tekrar hatırlamalı. Zaten dar zeminde bir ideolojik temeli savunmuyoruz. Ama bir fikri temelimiz var. Meseleye ülkeyi kuran Meclis'in ruhuyla yaklaşıyoruz. O Meclis'in tamamı vatanını seven insanlardan oluşuyordu. Ülkemiz ağır bir süreçle karşı karşıya, onun için yüzde 100'e hitap etmeyi ve yüzde 100'le birlikte çalışmayı arzu ediyoruz.

"BİZ BİR ÇİZGİ KOYDUK, BU ÇİZGİNİN ÖBÜR TARAFINDA FETÖ VAR"

Yeni Parti milli merkezde olan bir parti. Yani merkezin sağında ve solunda olan, bütün vatanseverleri çatısı altında toplamayı hedefleyen ve hepsini partiye davet eden bir anlayışa sahibiz. Biz bir çizgi koyduk; bu çizginin öbür tarafında FETÖ var. Bir başka çizgi koyduk; onun da öbür tarafında PKK var. Bunun dışında, daha önce bütün siyasi partilere oy vermiş olanlar ve siyasete hiç karışmamış olanların hepsi yeter ki Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinde ve milletimizin değerlerinde birleşsinler, biz herkesi bu partiye davet ettik. Bu davetimiz kabul gördü ve şimdi böyle bir kurucular heyetiyle Türk toplumunun önüne çıkmaya hazırlanıyoruz. Sadece kurucularla değil, illerde de, ilçelerde de kurucular ekibi görülecek. AKP'li de var, CHP'li de var, Barış Parti'li de var, Vatan Parti'li de var; bütün partilerden insanlar var. Bunu Türkiye görecek.

"BU PARTİ TUTTU"

Bir parti kuruluyor ve bu partiyi halk kuruyor. Bu parti tuttu. Bu partinin tuttuğunu ve çok hızlı bir şekilde yükseldiğini daha parti resmen kurulmadan hem halk içinde hem anketlerde hem de iktidarın korkusundan görüyoruz

"ORTAYOLCU BİR SÖYLEM İZLEMİYORUZ"

Ortayolcu bir söylem izlemiyoruz, milli merkezli bir söylem izliyoruz. AKP'nin bir Batı projesi olduğunu da biz söylemiyoruz, onunla birlikte yürüyen yol arkadaşları söylüyorlar.

"BABAMLA HEP GURUR DUYDUM"

"Babanız Muzaffer Özdağ, 27 Mayıs darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi'ndeki isimlerden biriydi. Bir darbecinin oğlu olmak nasıl bir duygu? Babanızı darbeci olarak görüyor musunuz?" sorusunu yanıtlarken rahatsızlık duyduğu gözlenen Özdağ, "Bugün beni buraya davet ederken Yeni Parti'yi konuşacağımızı söylediniz. Yeni Parti ile ilgili bir programın böyle kişisel bir soruyla bitmesini arzu etmezdim. Ben babamla hep gurur duydum. Babam gerçekten çok iyi bir Türk subayıydı. 27 Mayıs'ı doğru bulduğu için o sürecin içerisinde yer aldı" şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: haberinburada