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Akşener'in Partisinin İyi Gelecek Sloganına Patent, İsmine Kayı Boyu İtirazı

AKŞENER'İN PARTİSİNİN İYİ GELECEK SLOGANINA PATENT, İSMİNE KAYI BOYU İTİRAZI

Meral Akşener'in kurduğu İyi Partinin "İyi gelecek" sloganına, Bursalı başkan adayı "Bana ait" deyip itiraz etti. İsminde kullanılan font için de Kayı Boyu Derneği suç duyurusunda bulunacak.

Tarih : 26 Ekim 2017, 10:50
Puan Ver : Akşener'in Partisinin İyi Gelecek Sloganına Patent, İsmine Kayı Boyu İtirazı(6/10)2

Meral Akşener'in bugün İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini verdiği 'İyi Parti'nin sloganı patent engeline takıldı. 2014 yılında Bursa Nilüfer ilçesi AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Esgin patentinin kendisine ait olduğunu iddia ederek bu slogana itiraz etti.

"SLOGANIN PATENTİ BANA AİT"

Slogan ve görsellerin ortaya çıkmasıyla harekete geçen 2014 yerel seçimlerinin AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Esgin bu sloganın patentinin kendisine ait olduğunu, sloganla ilgili 2014 yılında yaptıkları başvurunun 2015 yılında kabul edildiğini ve siyasi bir slogan olarak bir başka parti ya da kişi tarafından kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi.

"SİYASİ AMAÇLA KESİNLİKLE KULLANILAMAZ"

Esgin, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Daha önce bu sloganı kullanmaya çalışan Türkiye'ye mal olmuş iki ticari firmanın ticari faaliyetlerinde kullanım hakkı ile ilgili itiraz ettik ve itirazımız kabul edildi. Firmalardan biride benzer bir sloganı kullandığı için ona da itiraz ettik o itiraz süreci henüz sonuçlanmadı. Fakat şu kesin ki; 2015 yılında patentinin aldığımız "İyi Gelecek" sloganı siyasi bir amaçla, siyasi bir yapı tarafından kesinlikle kullanılamaz. Bununla ilgili itiraz sürecini başlattık. Sloganın telif hakları benim adıma tescilli olduğu için bundan doğan bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım" dedi.KULLANILMAYA DEVAM EDERSE DAVA AÇACAKLAR

Esgin, avukatlarının İyi Parti avukatlarına ihtar göndererek sloganın tescilli olduğunu ve bu nedenle kullanılamayacağını belirtmesiyle başladığını, İYİ Parti sloganı kullanmaya devam ederse dava aşamasına geçeceklerini dile getirdi.

Öte yandan İyi Partinin ise kullandığı sloganla alakalı patent başvurusunu bugün yaptığı öğrenildi.

KAYI BOYU DERNEĞİ HAREKETE GEÇTİ

Sadece logo ve slogan değil, parti logosunun zemininde kullanılan gök mavisi renk ve partinin isminde kullanılan fontun Kayı Boyu'nun işaretinde kullanılan fonta benzemesi Kayı Boyu Derneği'ni harekete geçirdi. Partiye suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Dernek Başkanı Kazım Duman, partinin yazılışının kayı damgası olduğunu söyleyerek, "Dünyaya mal olmuş bir damganın böyle bir şekilde kullanılmasına karşıyız. Beni çok kişi aradı ve rahatsız olduklarını ifade etti" dedi.

İLK SUÇ DUYURUSU

FETÖ ile bağlantılı isimler, Muhsin Yazıcıoğlu suikastına ilişkin soruşturmada bir dönem 'şüpheli' olarak yer alan kişilerin bu partide toplandığını belirten Duman, "Kayı boyu damgasının bu parti ile anılmasını istemiyoruz. Kayı boyu amblemin altında her görüşten insan var. Partinin kullanmasına karşıyız ve muzdaribiz. Yönetim kurulunu acil topladık. Suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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