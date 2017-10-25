AKŞENER'İN PARTİSİNİN İSMİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY: KAYI BOYU BAYRAĞINDAN ESİNLENİLMİŞ
Türkiye günlerdir Meral Akşener'in kuracağı partiye kilitlenmişti. Bugün İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesi verilecek ve İyi Parti resmen kurulmuş olacak.
PARTİNİN İSMİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY
Yeni partinin ismi açıklandı. Meral Akşener'in kuracağı partinin adı İyi Parti. Partinin ana sloganı ise 'Türkiye iyi olacak'. Parti isminin, Oğuz Kaan Destanı'nda yer alan 24 boydan biri olan Kayı Boyu'nun bayrağından esinlenildiği iddiası ortaya atıldı.
BAYRAKTAKİ SEMBOLLAR "İYİ" KELİMESİNİ HATIRLATIYOR
Bayrak, iki ok ve bir yaydan oluşuyor. Bu semboller aynı zamanda 'İyi' kelimesini de hatırlatıyor.
Partinin ismi belirlenirken bu benzerliğin de göz önüne alındığı öne sürülüyor Kaynak: Posta
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar