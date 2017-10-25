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AKŞENER'İN PARTİSİNİN İSMİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY: KAYI BOYU BAYRAĞINDAN ESİNLENİLMİŞ


Akşener'in Partisinin İsminde Dikkat Çeken Detay: Kayı Boyu Bayrağından Esinlenilmiş
Tarih : 25 Ekim 2017, 11:30
Puan Ver : Akşener'in Partisinin İsminde Dikkat Çeken Detay: Kayı Boyu Bayrağından Esinlenilmiş(7/10)3

Türkiye günlerdir Meral Akşener'in kuracağı partiye kilitlenmişti. Bugün İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesi verilecek ve İyi Parti resmen kurulmuş olacak.

PARTİNİN İSMİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yeni partinin ismi açıklandı. Meral Akşener'in kuracağı partinin adı İyi Parti. Partinin ana sloganı ise 'Türkiye iyi olacak'. Parti isminin, Oğuz Kaan Destanı'nda yer alan 24 boydan biri olan Kayı Boyu'nun bayrağından esinlenildiği iddiası ortaya atıldı.

BAYRAKTAKİ SEMBOLLAR "İYİ" KELİMESİNİ HATIRLATIYOR

Bayrak, iki ok ve bir yaydan oluşuyor. Bu semboller aynı zamanda 'İyi' kelimesini de hatırlatıyor.

Partinin ismi belirlenirken bu benzerliğin de göz önüne alındığı öne sürülüyor Kaynak: Posta

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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