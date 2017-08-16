Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

Akşener'in Partisi için Haşim Kılıç, Ali Bardakoğlu ve Osman Pamukoğlu'nun Adı Geçiyor!

AKŞENER'İN PARTİSİ İÇİN HAŞİM KILIÇ, ALİ BARDAKOĞLU VE OSMAN PAMUKOĞLU'NUN ADI GEÇİYOR!

Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğindeki yeni partinin ekibinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve Osman Pamukoğlu'nun da yer alacağı konuşuluyor.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 19:40
Puan Ver : Akşener'in Partisi İçin Haşim Kılıç, Ali Bardakoğlu Ve Osman Pamukoğlu'nun Adı Geçiyor!(6/10)2

Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın yürüttüğü yeni parti çalışmaları için takvim hızlandı. Yeni partinin kuruluşunun Ekim ayında yapılması bekleniyor. Kulislerden yeni partiyle ilgili son dakika bilgileri geliyor. Akşener'in partisi için eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç gibi isimler konuşuluyor.

BARDAKOĞLU SÜRPRİZİ

Partinin "kurucular kurulu" için ise isim arayışı devam ediyor. Bu çerçevede kulislere yansıyan, "kurucular kurulu"nda görev almayı kabul ettiği ifade edilen bazı kritik isimler de bulunuyor. Bu isimlerden biri de, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu. Kurucular Kurulu için Bardakoğlu'na da teklif götürüldüğü ve kendisinin bu teklifi kabul ettiği konuşuluyor.

HAŞİM KILIÇ'A DA TEKLİF GİTTİ

Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'a da yeni parti için teklif gitti. Ancak Kılıç'ın henüz kesin bir yanıt vermediği ifade ediliyor.

PAMUKOĞLU, SICAK BAKIYOR

Ayrıca yeni partiye katılacak bir başka isim ise, Osman Pamukoğlu. Hak ve Eşitlik Partisi'nin (HEPAR) kurucusu olan, ancak daha sonra partiden ayrılan Pamukoğlu'nun da kendisine gelen teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

FETÖ NEDENİYLE ERKENE ALINDI

Parti kuruluş sürecinin erkene alınmasında ise, ABD'de yaşayan FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in yabancı basın organlarına mülakatlarında verdiği fotoğrafların etkili olduğu kaydediliyor.

FETÖ elebaşı, bir mülakatında seccadeye ayakkabılarıyla basmış olarak poz vermişti. O fotoğraf karesinde arkada duran ekranda 00.11 ibaresi de dikkat çekmişti. Bunun "Kasım ayına" işaret ettiği yorumları da yapılmıştı.

Yeni Parti kurucuları da, adlarının FETÖ'yle anılmaması için, Kasım ayı için planladıkları partinin resmi kuruluşunu, 10'uncu ay olan Ekim'e almayı tercih ettiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Akşener  İn  Partisi  İçin  Haşim  Kılıç  Ali  Bardakoğlu  Ve  Osman  Pamukoğlu  
Nun  Adı  Geçiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER