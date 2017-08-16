AKŞENER'İN PARTİSİ İÇİN HAŞİM KILIÇ, ALİ BARDAKOĞLU VE OSMAN PAMUKOĞLU'NUN ADI GEÇİYOR!
Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğindeki yeni partinin ekibinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve Osman Pamukoğlu'nun da yer alacağı konuşuluyor.
Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın yürüttüğü yeni parti çalışmaları için takvim hızlandı. Yeni partinin kuruluşunun Ekim ayında yapılması bekleniyor. Kulislerden yeni partiyle ilgili son dakika bilgileri geliyor. Akşener'in partisi için eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç gibi isimler konuşuluyor.
BARDAKOĞLU SÜRPRİZİ
Partinin "kurucular kurulu" için ise isim arayışı devam ediyor. Bu çerçevede kulislere yansıyan, "kurucular kurulu"nda görev almayı kabul ettiği ifade edilen bazı kritik isimler de bulunuyor. Bu isimlerden biri de, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu. Kurucular Kurulu için Bardakoğlu'na da teklif götürüldüğü ve kendisinin bu teklifi kabul ettiği konuşuluyor.
HAŞİM KILIÇ'A DA TEKLİF GİTTİ
Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'a da yeni parti için teklif gitti. Ancak Kılıç'ın henüz kesin bir yanıt vermediği ifade ediliyor.
PAMUKOĞLU, SICAK BAKIYOR
Ayrıca yeni partiye katılacak bir başka isim ise, Osman Pamukoğlu. Hak ve Eşitlik Partisi'nin (HEPAR) kurucusu olan, ancak daha sonra partiden ayrılan Pamukoğlu'nun da kendisine gelen teklife sıcak baktığı belirtiliyor.
FETÖ NEDENİYLE ERKENE ALINDI
Parti kuruluş sürecinin erkene alınmasında ise, ABD'de yaşayan FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in yabancı basın organlarına mülakatlarında verdiği fotoğrafların etkili olduğu kaydediliyor.
FETÖ elebaşı, bir mülakatında seccadeye ayakkabılarıyla basmış olarak poz vermişti. O fotoğraf karesinde arkada duran ekranda 00.11 ibaresi de dikkat çekmişti. Bunun "Kasım ayına" işaret ettiği yorumları da yapılmıştı.
Yeni Parti kurucuları da, adlarının FETÖ'yle anılmaması için, Kasım ayı için planladıkları partinin resmi kuruluşunu, 10'uncu ay olan Ekim'e almayı tercih ettiler.
Kaynak: haberinburada
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