AKŞENER'İN AVUKATI: ZAMANLAMA MANİDAR
Meral Akşener'in 'tedbirli ihraç' istemiyle disipline sevkedilmesi MHP'deki gerilimi tırmandırdı.
Meral Akşener'in 'tedbirli ihraç' istemiyle disipline sevkedilmesi MHP'deki gerilimi tırmandırdı. Muhalifler Bahçeli'yi "15 Temmuz fırsatını ganimete çevirmekle" suçluyor.
İktidardaki AKP'nin 'devlet içindeki alternatif devlet yapılanması' olarak tanımladığı paralel yapı iddiaları MHP'yi de sarstı. "Başbakan olacağım" sözleriyle Devlet Bahçeli'ye karşı adaylık yolunda yürüdüğünü açıklayan ve bu açıklamasıyla sadece MHP içinde değil kamuoyunda da büyük ilgi gören Meral Akşener'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından disipline sevkedilmesi partideki hukuki tartışmalara yeni bir boyut ekledi. Öyle ki, parti yönetimince paralel yapı tarafından desteklenmekle suçlanan Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhaliflere karşı "ayıklanma mevsimi başlayacaktır" çıkışından sonra hedef alınan ilk isim oldu.
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