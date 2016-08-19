O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

akşener'in avukatı: zamanlama manidar

AKŞENER'İN AVUKATI: ZAMANLAMA MANİDAR

Meral Akşener'in 'tedbirli ihraç' istemiyle disipline sevkedilmesi MHP'deki gerilimi tırmandırdı.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 13:48
Puan Ver : Akşener'in Avukatı: Zamanlama Manidar(0/10)


Meral Akşener'in 'tedbirli ihraç' istemiyle disipline sevkedilmesi MHP'deki gerilimi tırmandırdı. Muhalifler Bahçeli'yi "15 Temmuz fırsatını ganimete çevirmekle" suçluyor.

İktidardaki AKP'nin 'devlet içindeki alternatif devlet yapılanması' olarak tanımladığı paralel yapı iddiaları MHP'yi de sarstı. "Başbakan olacağım" sözleriyle Devlet Bahçeli'ye karşı adaylık yolunda yürüdüğünü açıklayan ve bu açıklamasıyla sadece MHP içinde değil kamuoyunda da büyük ilgi gören Meral Akşener'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından disipline sevkedilmesi partideki hukuki tartışmalara yeni bir boyut ekledi. Öyle ki, parti yönetimince paralel yapı tarafından desteklenmekle suçlanan Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhaliflere karşı "ayıklanma mevsimi başlayacaktır" çıkışından sonra hedef alınan ilk isim oldu.








Etiketler: Akşener  İn  Avukatı  Zamanlama  Manidar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER