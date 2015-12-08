

“BAHÇELİ'YE KIZGIN DEĞİLİM”







Devlet Bahçeli'ye kızgın yada kırgın olmadığını anlatan Meral Akşener, “Hiçbir olumsuz düşüncem yok. Milletvekili listesinde olmadığım için bir kızgınlık, kırgınlık olamazdı, olmadı. Ben susma hakkımı kullandım. Partiye zarar vermemek için seçim sürecinde konuşmadım. Bahçeli'nin beni aday göstermemesinin nedenini bilmiyorum. 7 Haziran'dan sonra bir araya gelmedik, sadece Meclis'te 15-20 dakika oturduk, havadan sudan konuştuk” dedi.







Cumhurbaşkanlığı seçiminde adının anılmasının kendisini rahatsız ettiğini kaydeden Akşener, “Ben Cumhurbaşkanlığına aday olacağım diye kulis yapmadım. Medyada ismimin söylenmesi için bir çabam olmadı. Oradan başlayan bir gerilim oldu” diye konuştu.







KURULTAY TALEP ETTİ







Olağanüstü kurultay talebinde bulunan Akşener, “Sayın Genel Başkan olağanüstü kurultayı toplamalıdır. Kim aday olacaksa olmalıdır. Sayın genel başkan da aday olmalıdır” dedi.







“CHP'YLE KOALİSYON OLMAZDI”







“Koalisyon CHP'yle olmazdı” diye devam eden Meral Akşener, “Bence 2 milyon oy istişare kanallarının kapalı olmasından gitti. Kamuoyu, Sayın Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin bu koalisyonu kurmak istemediğine net bir şekilde inandırıldı. Bizim seçmenimiz İç Anadolu da Ak Parti ile, Ege'de CHP ile bir koalisyon istedi. Seçmenimiz partimizin iktidarda olmasını istedi. Siyaset, partinizi iktidara taşıma işidir. Benim ve arkadaşlarımızın iddiası şudur, adaylık meselesini sona erdirebilirsek ben buradan şu sözü veriyorum ilk seçimde Allah'ın izniyle Başbakan olacağım. MHP bu oranı hak etmiyor” ifadelerini kullandı.