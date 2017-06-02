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akşener ve kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldi

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:59
Puan Ver : Akşener Ve Kılıçdaroğlu İftarda Bir Araya Geldi(8/10)10


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP eski yöneticisi, eski milletvekili Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldi.  Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Lale Karabıyık da yemekte hazır bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, referandum sonrası 'hayır' bloku bileşenlerine yaptığı ziyaretler kapsamında, bir otelde Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldi.



Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Lale Karabıyık da hazır bulundu. Akşener'e ise MHP'den ihraç edilen bağımsız milletvekilleri Nuri Okutan ile İsmail Ok eşlik etti. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



 



kaynak:habertürk








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