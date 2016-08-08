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akşener, gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu

AKŞENER, GÖKÇEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

MHP İstanbul eski Milletvekili Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in FETÖ'ye ilişkin kendisiyle ilgili ifadeleri nedeniyle, "hakaret ve iftira" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 14:13
Puan Ver : Akşener, Gökçek Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu(0/10)


MHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan eski  milletvekili Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek  hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)  ilişkin kendisiyle ilgili ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Avukatı Feridun Bahşi aracılığıyla  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapan Akşener, Gökçek hakkında kamu  davası açılmasını talep etti.  



 Dilekçesinde özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kendisinin  FETÖ/PDY örgütüyle ilişkilendirilmeye çalışıldığını vurgulayan Akşener, 28 Mayıs  2016 tarihinde Bolu'da yaptığı konuşmasında Başbakan olduğunda hem FETÖ hem de  PKK'yı yok edeceğini ifade ettiğini belirtti.



    Kendisine "iftira edildiğini" savunan Akşener'in dilekçesinde, şunlar  kaydedildi:      "Bu açıklama ve benzeri birçok açıklamadan da anlaşıldığı gibi  müvekkil, FETÖ/PDY yapılanmasını, bugün kendisine hakaret edip iftira atanlar  'hocaefendi' deyip el etek öperek her türlü desteği sağladığı, koca büyükşehir  imkanlarını parsel parsel satıp bu örgüte peşkeş çektiği dönemlerde bile terör  örgütü olarak nitelendirmiştir. Bu konuşmanın videosu ise FETÖ/PDY örgütüne yakın  sitelerde paylaşılarak kendilerinin PKK ile aynı kefeye konduğundan bahisle  müvekkilimize olmadık hakaretler ve tehditler savrulmuştur.








Etiketler: Akşener  Gökçek  Hakkında  Suç  Duyurusunda  Bulundu    haber

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