

MHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan eski milletvekili Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin kendisiyle ilgili ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Avukatı Feridun Bahşi aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapan Akşener, Gökçek hakkında kamu davası açılmasını talep etti.







Dilekçesinde özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kendisinin FETÖ/PDY örgütüyle ilişkilendirilmeye çalışıldığını vurgulayan Akşener, 28 Mayıs 2016 tarihinde Bolu'da yaptığı konuşmasında Başbakan olduğunda hem FETÖ hem de PKK'yı yok edeceğini ifade ettiğini belirtti.







Kendisine "iftira edildiğini" savunan Akşener'in dilekçesinde, şunlar kaydedildi: "Bu açıklama ve benzeri birçok açıklamadan da anlaşıldığı gibi müvekkil, FETÖ/PDY yapılanmasını, bugün kendisine hakaret edip iftira atanlar 'hocaefendi' deyip el etek öperek her türlü desteği sağladığı, koca büyükşehir imkanlarını parsel parsel satıp bu örgüte peşkeş çektiği dönemlerde bile terör örgütü olarak nitelendirmiştir. Bu konuşmanın videosu ise FETÖ/PDY örgütüne yakın sitelerde paylaşılarak kendilerinin PKK ile aynı kefeye konduğundan bahisle müvekkilimize olmadık hakaretler ve tehditler savrulmuştur.