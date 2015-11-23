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AKŞENER BAHÇELİ'NİN RESTİNİ GÖRDÜ


AKŞENER BAHÇELİ'NİN RESTİNİ GÖRDÜ
Tarih : 23 Kasım 2015, 15:01
Puan Ver : Akşener Bahçeli'nin Restini Gördü(9/10)6


Başbuğ Alparslan Türkeş'in Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Selim Kaptanoğlu'ndan sonra eski Iğdır milletvekili Sinan Oğan tüzük kongresi çağrısı yaparak adaylığını ilan etti.



AKŞENER AÇIKLAYACAK



MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Kasım'da milletvekili adayı göstermediği Meral Akşener Türkeş'in doğum tarihi olan 25 Kasım'da İstanbul'da düzenleyeceği basın toplantısı ile “yarışta ben de varım” diyecek.



AYDIN DA ADAY



Akşener'in ardından Trabzon'dan milletvekili seçilemeyen eski Meclis Başkanvekili Koray Aydın'ın da 2012'deki kongreden sonra Bahçeli'ye karşı ikinci kez Genel Başkanlığa adaylığını açıklaması bekleniyor. Aydın'ın liderliğe soyunması Akşener'le birlikte hareket ettiği tezlerini çürütmüş oldu.



RESTİ GÖRDÜ



Kulislere, Akşener'in Genel Merkez'in “Kongre salonuna giremezler” gözdağına karşı yakın çevresine, “Topuklu ayakkabılarımla Arena spor Salonu'na girer ve kürsüye çıkar konuşurum. Arkama bile bakmam” deyip meydan okuduğu yansıdı.



SAZAK BEKLİYOR



Şehit edilen eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Servet Sazak ise diğer adayların aksine “sessiz ve derinden” çalışarak tabanda nabız tutuyor. 1999'da Eskişehir milletvekilliği yapan MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Sazak'a MHP'de “aksakallılar” olarak tanımlanan grup destek veriyor. Sazak'ın liderlik planlarını 2018'deki olağan kurultaya göre yaptığı öğrenildi.



İKNA ODASI İDDİASI



Meclis'teki sandalye sayısını 5 ayda 80'den 40'a düşüren MHP'de tansiyon düşmüyor. Muhalif kanadın partiyi olağanüstü tüzük kongresine götürme planlarına karşın Genel Merkez yönetimi de boş durmuyor.



Muhalif kanat, Bahçeli ve kurmaylarının aralarında il ve ilçe başkanlarının da yer aldığı delegeleri Genel Merkez'e çağırarak yaptıkları görüşmeler için, “İkna odası” benzetmesi yaptı. Muhalifler, Genel Merkez'in tüzük kongresi için imza verme riski gördükleri delegeler üzerinde lobi yürüttüğünü öne sürerek, “Büyük kongre delegeleri ikna odalarına alındı. Amaç olağanüstü kongre yaptırmamak ve 18 Mart 2018'de olağan kurultaya gitmek” dediler.








Etiketler: Akşener  Bahçeli  Nin  Restini  Gördü    haber

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