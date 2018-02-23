Emekli Olamayan Bağkur'lu Çiftçiye, Düşük Kredi Verilmesi İçin Protokol İmzalandı
Aşkı İçin Çarşaf Giyerek Kadın Kılığına Giren Genç Yakalandı
İstanbul'da Öldürülen Çiftin Katili: Eşime Muta Nikahı Kıyacaklardı
Afrin'den Güzel Haber! Halk Evlerine Dönmeye Başladı
Bmgk'deki Suriye Oylaması Öncesi Rusya Ateşkesi Kabul Etti
Timsah Balığını Elinden Kaptı, Neye Uğradığını Şaşırdı
Belediyenin Temizlik İşçisinden 13 Yaşındaki Kız Çocuklarına Taciz!
Aksaray'ın Kabusu Kürt Yaşar Yakalandı!
Tavuğa Kekik Diye Bonzai Koyup 1 Kişiyi Öldürmüştü! İşte İstenen Ceza
Yolcular Yumruklar Arasında Kaldı! Otobüs Şoförüne Kano Saldırısı
Fotoğrafları Ortaya Çıktı! İşte Afrin'e Yaklaşan Ypg Konvoyunun Sonu
Vicdansız Sürücü İple Boynundan Araca Bağladığı Köpeği Böyle Sürükledi
İzmir'de Yanan Kadının Kimliği De Sahte Çıktı
Reyhanlı Davasında Karar Çıktı: 53 Can İçin 53 Kez Müebbet!
Doğu Guta'daki Sivil Katliamı İçin Türkiye'den Rusya Ve İran'a Çağrı
Pkk'nın Ezidileri Zorla Silahlandırıp Savaştırmasına Tepkiler Çığ Gibi
Tsk'nın Operasyon Videosunu Silen Youtube'dan Açıklama!
Fenerbahçe Göz Kamaştırıyor! Derbide Yenilmeyi Unuttular
Metro İstasyonunda Yasağı Deldi, Tren Tarafından Metrelerce Sürüklendi
Taşeron İşçi Sınavının Konuları Belli Oldu

Aksaray'ın kabusu Kürt Yaşar yakalandı!

AKSARAY'IN KABUSU KÜRT YAŞAR YAKALANDI!

Aksaray'da suç makinesi olarak ünlenen Kürt Yaşar lakaplı çete lideri yapılan operasyonda 23 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : Aksaray'ın Kabusu Kürt Yaşar Yakalandı!(6/10)2

Aksaray'da, 22 ayrı yağma, silahla yaralama, uyuşturucu ticareti yapma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçları gerçekleştirdikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına alındı.

AKSARAY'IN KABUSU OLDULAR

Edinilen bilgiye göre, kentte suç örgütü kurarak haraç topladıkları, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve silahla adam yaralamak gibi eylemler gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerin olduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, liderliğini Yaşar Koçak isimli şahsın yaptığını tespit ettikleri suç örgütünü takibe aldı. Çete lideri olduğu belirlenen Yaşar Koçak'ı takibe başlayan polis ekipleri, 6 ay boyunca teknik ve fiziksel takip yaptı. Yapılan takiplerde 30 şüpheliyi tespit eden ve birçok delil elde eden polis, sabahın ilk ışıklarında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde 6, merkeze bağlı Borucu köyünde 1, Hırkatol köyünde 1, İsmailağatolu köyünde 1, Altınkaya köyünde 1, Sevinçli köyünde 1, Ortaköy ilçesinde 13, Gökkaya köyünde 3 ve Bozkır köyünde 1 adres olmak üzere toplam 28 ayrı adrese 197 polis ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

YAPILAN ARAMALARDA ADETA CEPHANELİK ELE GEÇTİ

Yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, kayıp olan 7 kişinin aranmasına devam ediliyor. Şüpheliler ev aramalarının ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise elde geçen ateşli silahlar ve mühimmatlar adeta cephaneliği andırdı. 28 ayrı adreste didik didik arama yapan polis ekipleri 16 adet av tüfeği, 545 adet av tüfeği fişeği, 8 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 65 bin 440 TL para, 5 bin 740 TL sahte para, bin euro sahte para, 113,12 gram esrar, 3 adet çek-senet, 3 adet bıçak, 4 adet pala, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aksaray  In  Kabusu  Kürt  Yaşar  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER