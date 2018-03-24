Aksaray'da sabaha karşı bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Kırmızıgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

4 KİŞİ HAYATA VEDA ETTİ

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada