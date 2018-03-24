AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 ÖLÜ, 27 YARALI
Aksaray'da sabaha karşı bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Kırmızıgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
4 KİŞİ HAYATA VEDA ETTİ
Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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