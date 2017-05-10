

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.







Murat Yaman (40) yönetimindeki 01 TK 944 plakalı otomobil, Aksaray - Ankara karayolu 57. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.







Kazada araç sürücüsü Yaman ile otomobilde bulunan Yusuf (33) ve Mehmet Emin Yaman (63) yaralandı.











Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf Yaman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.







kaynak:haberler