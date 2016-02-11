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AKSARAY'DA LİSEDE AŞK CİNAYETİ


AKSARAY'DA LİSEDE AŞK CİNAYETİ
Tarih : 11 Şubat 2016, 17:50
Puan Ver : Aksaray'da Lisede Aşk Cinayeti(10/10)13



Olay, Çiftlik Mahallesi 6480 Sokak'ta bulunan Osman Gazi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir birlikte oldukları ileri sürülen E.Z.Y. (16) ve Samet E. (18), aralarında bir anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. Aşkına karşılık bulamayan Samet E., kiraladığı araçla kız arkadaşının okuduğu liseye gelerek E.Z.Y.'yi bahçeye çağırdı.



Burada bir süre genç kızla konuşan Samet E., daha sonra kız arkadaşının kendisini kabul etmemesi üzerine yanında getirdiği otomatik tüfekle genç kızı, vurdu. Ardından bunalıma giren genç tüfeği kafasına dayayarak kendini de başından vurdu. Okul yöneticileri tarafından silah sesi duyulması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde can verirken, Samet E. de Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Samet E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.



Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bu sırada olay yerine gelen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Kartal, okulda eğitim gören tüm öğrencileri evlerine gönderdi. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.









Etiketler: Aksaray  Da  Lisede  Aşk  Cinayeti    haber

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