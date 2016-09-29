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aksaray merkezli 12 ilde eş zamanlı fetö/pdy operasyonu

AKSARAY MERKEZLİ 12 İLDE EŞ ZAMANLI FETÖ/PDY OPERASYONU

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aksaray merkezli 12 ilde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Öte yandan Antalya'da 65 kişi ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde de 12 kişi FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alındı. Muğla'da da 15 öğretmen gözaltına alındı.

Tarih : 29 Eylül 2016, 11:29
Puan Ver : Aksaray Merkezli 12 İlde Eş Zamanlı Fetö/Pdy Operasyonu(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan 22 kişi için Aksaray merkezli 12 ilde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyon Sabah erken saatlerde Aksaray merkezli Hatay, Ankara, Kocaeli, Niğde, Tokat, Yozgat, Uşak, Manisa, Konya, Adana ve Balıkesir illerinde gerçekleştirildi. 12 ilde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüphelilerden çoğunun üniversite ByLock yöneticisi olduğunu tespit etti. Aksaray'da 10 ayrı adrese operasyon düzenlenirken, yakalanan şüpheliler sağlık raporundan geçirilmek üzere Aksaray Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden 10'unun Aksaray'da, 12'sinin ise diğer illerde olduğu öğrenildi. Şüphelilerden çoğu yakalanırken, operasyonun sürdüğü öğrenildi.








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