

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan 22 kişi için Aksaray merkezli 12 ilde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.







Operasyon Sabah erken saatlerde Aksaray merkezli Hatay, Ankara, Kocaeli, Niğde, Tokat, Yozgat, Uşak, Manisa, Konya, Adana ve Balıkesir illerinde gerçekleştirildi. 12 ilde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüphelilerden çoğunun üniversite ByLock yöneticisi olduğunu tespit etti. Aksaray'da 10 ayrı adrese operasyon düzenlenirken, yakalanan şüpheliler sağlık raporundan geçirilmek üzere Aksaray Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden 10'unun Aksaray'da, 12'sinin ise diğer illerde olduğu öğrenildi. Şüphelilerden çoğu yakalanırken, operasyonun sürdüğü öğrenildi.