AKŞAM İŞYERİNİN ÖNÜNDE BIRAKTIĞI ARACINI SABAH SULAMA KANALINDAN ALDI
Akşam park halinde bıraktığı aracını sabah yerinde bulamayınca çalındığını ihbar etmek üzere polis merkezine giden İsa Deran, aracının kanala düştüğünü öğrendi.
Adana'da, akşam çalınan kamyonet sabah saatlerinde sulama kanalında bulundu. Araç sahibi İsa Deran," Polis merkezine aracımın çalındığı ihbarını yapmaya gittiğim, zaman sulama kanalında olduğunu öğrendim" dedi.
ÇALINTI İHBARI İÇİN GİTMİŞTİ
Olay, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi DSİ Sulama Kanalı'nda meydana geldi. 57 yaşındaki İsa Deran'a ait 01 PD 952 plakalı kamyonet, akşam saatlerinde iş yerinin önünden çalındı. Vatandaşların "sulama kanalında araç var" ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabah iş yerine gelen Deran, aracının olmadığını fark etti, bunun üzerine polis merkezine giderek ihbar etti. Polislerin kendisine aracının sulama kanalında bulunduğunu söylemesi üzerine şok yaşadı.ARAÇ, SULAMA KANALINDAKİ KÖPRÜYE TAKILI KALDI
Olay yerine gelen araç sahibi Deran gazetecilere şunları söyledi, "Akşam dükkanı kapattık, evimize gittik. Arabayı da dükkanın önünde bıraktık. Sabah geldiğimizde araç yerinde yoktu, emniyete müracaatta bulundum. Daha sonra kanalın içerisinde mavi bir araç olduğunu söylediler, işte bizim araba" dedi. Olay yerine gelen sualtı polisleri, sulama kanalındaki köprüye takılı kalan kamyonete yaptığı incelemede araçta birinin olmadığını belirtti.SULAMA KANALINA DÜŞEN KAMYONETİN GECE BOYUNCA HIRSIZLIK SUÇLARINA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ
DSİ sulama kanalında bulunan çalıntı kamyonetin, gece boyunca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir çok hırsızlık suçlarına karıştığı ileri sürülürken, daha sonra araçtan kurtulmak için sulama kanalına attıkları iddia edildi. Polis, aracı çalan kişi veya kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'nın Güvenli Ev Dediği Hücreye Yapılan Baskında Kadın Terörist Yakalandı
- Lice'de Teröre Aman Verilmiyor! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Meslek Liseli Nuriye, Hacettepe Tıbbı Kazandım Diye Tüm Türkiye'yi Kandıran
- Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim
- İstanbullular Dikkat! Derbi Öncesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar