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Aksakallı Paşa'nın acı günü! Annesi vefat etti

AKSAKALLI PAŞA'NIN ACI GÜNÜ! ANNESİ VEFAT ETTİ

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nının Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, dün geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Aksakallı Paşa'nın Acı Günü! Annesi Vefat Etti(5/10)1

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nının annesi Halise Aksakallı, hayatını kaybetti.

15 TEMMUZ KAHRAMANININ ANNESİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerle çatışarak Özel Kuvvetleri, darbecilerden kurtarıp mücadelenin kahramanlarından olan, ardından son atamalarla 2. Kolordu Komutanlığı'na getirilen Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Erzurum'da oturan annesi Halise Aksakallı, dün rahatsızlanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada kalp krizi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alınan Halise Aksakallı, doktorların çabalarına rağmen bu gece yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ ALAN AKSAKALLI, ERZURUM'A GİTTİ

Zekai Aksakallı'nın annesinin vefat ettiği haberini almasının ardından Erzurum'a hareket ettiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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