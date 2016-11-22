

Partisinin grup toplantısını kadın örgütleri üyelerinin katılımıyla yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'cinsel istismar önergesiyle' ilgili, 'AKP geri adım atmışsa, bu adımı geri attıran bu ülkenin yiğit kadınlarıdır' dedi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısını kadın örgütlerinin temsilcileriyle bir arada yaptı, konuşmasının büyük kısmını AK Parti'nin komisyona geri çekme kararı aldığı "cinsel istismar önergesine" ayırdı. Türkiye'nin tarihinin en ciddi krizlerinden birini yaşadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, AK Parti'yi "tecavüzcüleri hapisten kurtarmak için uğraşmakla" suçladı ve kadınlara, "AKP geri adım atmışsa, bu adımı geri attıran bu ülkenin yiğit kadınlarıdır" diye seslendi.







kaynak:sonhaber