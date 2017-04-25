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akpm'de kritik türkiye oylaması

AKPM'DE KRİTİK TÜRKİYE OYLAMASI

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgiliyi tasarıyı bugün oylayacak

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:23
Puan Ver : Akpm'de Kritik Türkiye Oylaması(6/10)8


Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda “Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi” konulu oturumda, Türkiye ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialar değerlendirilecek, Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili tasarı oylanacak.



Strazburg'da başlayan AKPM 2017 Bahar Dönemi Genel Kurulu'nda bugün, Türkiye'de demokratik kurumların işleyişiyle ilgili hazırlanan rapor üyeler tarafından değerlendirilecek.



AKPM Türkiye raportörleri Estonyalı Marianne Mikko ve Norveçli Ingebjorg Godskesen tarafından hazırlanan belge ve oturum sonunda oylanacak karar tasarısı dün toplanan denetim komitesinde ele alındı. Türkiye!de özellikle FETÖ!nün darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL uygulaması bünyesinde alınan karar ve uygulamaların eleştirildiği raporda, demokratik kurumların işleyişinin bozulduğu iddia ediliyor.



 



kaynak:habertürk








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