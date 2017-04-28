Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) bir komisyonunun, kurumun başkanı Pedro Agramunt'un görevden alınması için işlem başlattığı belirtildi.



Sputnik'e konuşan AKPM Başkan Yardımcısı Georgiy Logvinskiy, bir komisyonun, Agramunt'un görevden alınması için yönetmelikte yapılacak değişiklikler üzerinde çalışmaya başladığını söyledi.



Logvinskiy, Agramunt'un görevden alınmasının AKPM'nin yaz oturumunda oylanabileceğini de belirtti.



NEDEN GÜVEN KAYBI



Daha önce AKPM'de, güven kaybı nedeniyle Agramunt'un kurum adına açıklamaya yapamayacağına ya da bir ziyarette bulunamayacağına karar verilmişti.







kaynak:sabah