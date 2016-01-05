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AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI, RİZE VALİSİ'NE SERT ÇIKIŞTI


AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI, RİZE VALİSİ'NE SERT ÇIKIŞTI
Tarih : 05 Ocak 2016, 15:02
Puan Ver : Akp'li Belediye Başkanı, Rize Valisi'ne Sert Çıkıştı(10/10)9


Yerel televizyon kanallarına açıklamalarda bulunan İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete, yoğun kar yağışının yaşandığı günün sabahında saat 07.30'da belediyede makamına gittiğini belirterek, saat 10.30'da aradığı Vali Ersin Yazıcı'nın makamına gelmediğini iddia etti. Kardan yolların kapalı olması halinde çizmeleri giyerek sokağa çıkmak gerektiğine işaret eden ve kendisinin de böyle yaptığını anlatan Mete, şu ifadeleri kullandı:

"O makamlar oturmak için değildir. O kaloriferli konak otursun diye tahsis edilmedi ona. Orada oturacaksın ama işini de yapacaksın. 850 bin liralık araba biniyorsun. O arabana bin, ilçelere kadar bir gel. İlçelerin durumunu bir gör. 1994 yılından bu yana ilçenin belediye başkanlığı yapıyorum. Bugüne kadar bu kadar duyarsız bir vali görmedim. Telefonla Vali ile görüştüm. Köy ve mahalle yollarının kapalı olduğunu söyledim ve iş makinesi istedim. Bana bir ilçeden ötekine makine aktaramayacağını söyledi. Bunu söyleyen bir valiye daha ne diyeceksin?"



Başkan Ahmet Mete, "Dört gündür ilçemize hiçbir devlet görevlisi gelmedi. Beni dört gündür vatandaş ile karşı karşıya bıraktılar. Milletvekillerimizi aradım ancak onlarında Ankara'dan bize dozer gönderecek halleri yok. Buraya vali gönderilmiş, yetkililer atamışlar. Böyle bir valinin diğer ilçelere gittiğine de ihtimal vermiyorum. Eğer ilçemize bir kastı varsa onu söylesin. Beceremeyen kişiler o makamları işgal etmeyecek. Gidip evlerinde oturacak" diye konuştu.








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