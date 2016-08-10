

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki cemaat mensubu bir grup askerin darbe girişimi iddiasıyla Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.







Bu kapsamda Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Uzun ile birlikte belediyede görevli diğer 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca polisin Başkan Yıldırım'ın makamında ve belediye binasında arama yaptığı öğrenildi.