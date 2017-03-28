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akp'den kıdem tazminatı açıklaması

AKP'DEN KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı çalışmasının referandumdan sonrasında devam edeceğini açıkladı.

Tarih : 28 Mart 2017, 14:35
Puan Ver : Akp'den Kıdem Tazminatı Açıklaması(8/10)8


AKP'nin kıdem tazminatı saldırısına ilişkin bir açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi.



Müezzinoğlu, kıdem tazminatı çalışmasının referandumdan sonrasında devam edeceğini açıkladı.



 



kaynak:sol.org








Etiketler: Akp  Den  Kıdem  Tazminatı  Açıklaması    haber

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