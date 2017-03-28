AKP'DEN KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı çalışmasının referandumdan sonrasında devam edeceğini açıkladı.
AKP'nin kıdem tazminatı saldırısına ilişkin bir açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi.
Müezzinoğlu, kıdem tazminatı çalışmasının referandumdan sonrasında devam edeceğini açıkladı.
kaynak:sol.org
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