

"İDAMA KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK VERECEĞİZ"



Bunlar oluyorken 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı'na suikast yapmak isteyen darbecilerin yargınlanmasına başlanmıştır. Türk adaletinin bu darbeci ve diğerlerini en ağır şekilde cezalandıracağına inancım tamdır. Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz idam istiyorsa bize düşen bunu Meclis'te yapmaktır. AKP top çevirmesin, zamana oynamasın. İdamda samimiyse MHP'nin sözü söz buna kayıtsız şartsız destek verecektir.



"15 TEMMUZ'UN TEKRARI MÜMKÜNDÜR"



15 Temmuz Türkiye için dönüm noktasıdır. Türkiye bu beladan temizlenmelidir. 15 Temmuz herkes ve özellikle Türk siyaseti için ders niteliğindedir. Türkiye'nin beka sorunu 15 Temmuzla birlikte daha derinleşmiştir. 15 Temmuz'dan sonra ülkemizi hedefine alan saldırı emellerine, derin komplolara karşı bir ve uyanık olmak kaçınılmazdır. Siyasi kavrayış ve anlayışımız stratejik olarak zorunlu olarak değişmek durumunda kalmıştır. 15 Temmuz depreminin tekrarı mümkündür, beklenmelidir.



"BU CHP, 1923'ÜN CHP'Sİ DEĞİLDİR"



Türkiye'ye sahip çıkmak önemli hal almıştır. 11 Ekim'de TBMM'de hükümet etme sistemindeki fiili tıkanıklığın açılması için teklifimizin altında yatan budur. Fiili sorunun önünü arkası alınamayacak krize neden olduğunu gördüğümüzde, meseleyi uzlaşmayla ele aldık. Son kararın milli irade tarafından verilmesi konusunda uzlaşmaya vardık. Biz devlet için evet, millet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet, Türkiye için evet diyeceğiz. Devlet, millet kaynaşmasına destek olacağız. FETÖ'nün yanında mı duracaktık, niye çeleşelim, PKK'nın, CHP'nin, TKP'nin, EMEP'in, elinde kan olan aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki değil midir? Biz vatan millet diyoruz elimizin taşın altına sokuyoruz. Hayır diyen vatandaşlarımıza sözüm yoktur, bilakis iradelerine saygım vardır. Fakat hayırsızlardan oluşan, hayır cephesi kurarak fesatlık yapan emekli siyasetçilere, eski tüfeklere, terör bölücülük taşeronlarına itibarımız yoktur, sırtımız da bunlara dönüktür.



16 Nisan'da bir parti, bir şahıs, bir siyaset değil, milletimiz anayasa değişikliğini oylayacak, kendi geleceği hakkında karar verecektir. Hayır koalisyonunun niçin telaşlı, niçin tahammülsüz olduğudur. Demokratik nezaket hiç gözetilmemektedir. CHP sözcüleri bazı, anketçiler, bir kısım çürük çarık fikir sahipleri MHP tabanın yarıdan fazlası hayır verecek kehanetiyle yatıp kalkmaktadır. Kafaları büyük, içi boş, tut kulaklarından çifte koş. Bitli baklanın kör alıcısı olur misali, CHP sözcüleri 16 Nisan'ı kara göstermeye çalışmaktadır. Milletten ödleri kopmaktadır. PKK'nın tırmandığı dala salıncak kuran bu zihniyet 1923'ün CHP'si değildir. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurmuş. CHP yanına aldığı bölücülükle mimlenmiştir. Ne derse desinler MHP 16 Nisan'da evet diyecektir.







kaynak:habertürk