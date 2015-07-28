

Koalisyon hükümeti kurma çalışmaları kapsamında, AK Parti ve CHP heyetleri Ankara Palas Devlet Konukevi'nde ikinci defa bir araya geldi.







24 Temmuz Cuma günü yapılan ilk görüşemeye, AK Parti'den Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri Osman Can ile Taha Özhan katılmıştı. İkinci görüşmede bu isimlere ek olarak AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan da eşlik ediyor.







Heyetin CHP'li isimleri ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Selin Sayek Böke ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi yer alıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da heyete katılan yeni isim oldu.







Koalisyon masasında görüşülecek konulara göre toplantıya yeni isimler katılabiliyor.